Випуск новин за 19:00: Чи зустрічалися Зеленський та Патрушев. Заборона на незвичні імена

У випуску новин за 14 лютого станом на 19:00 – Володимир Зеленський ймовірно зустрічався з главою Ради Безпеки Росії Николаєм Патрушевим в Омані. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми". В Україні можуть заборонити батькам називати дітей незвичними іменами.

Також у випуску: План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ без пояснень видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції.