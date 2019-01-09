Випуск новин за 19:00: Конкурс до Антикорупційного суду. Затримання Фукса у Мексиці

У випуску новин за 9 січня станом на 19:00 – Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила список із 113 кандидатів, які успішно склали іспити та проходять до наступного етапу конкурсу. Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що українського бізнесмена Павла Фукса не затримувала Міграційна служба Мексики, а лише з'ясовувала питання щодо дозволу на в'їзд у цю країну.

Також у випуску: Зеленський запропонував українцям скласти його передвиборчу програму. Як кандидати у президенти переконують виборців проголосувати за них. Громадські активісти виявили низку порушень у кандидатів до Вищого антикорупційного суду.