Випуск новин за 19:00: Передвиборчі козирі Порошенка. Спільне між Мадуро та Януковичем

У випуску новин за 29 січня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко заявив, що йде в президенти на другий термін. Оголосити про це майже останнім із основних претендентів – дуже вигідний хід для чинного президента. У венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро чимало схожого з екс-президентом України Віктором Януковичем, зокрема, – прихід у владу з низів та дружба з Путіним.

Також у випуску: Петро Порошенко вирішив піти у майбутні президенти окремо від партії свого імені. За лаштунками його канцелярії говорять, що таке рішення він прийняв ще півроку тому.