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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 19:00: Що відомо про постраждалих через пожежу в Одесі. Zaxidfest на Львівщині

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 серпня станом на 19:00 – через пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", у якій загинули 9 людей. Всього з місця події було евакуйовано близько 150 людей. Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит. На Львівщині, у селі Родатичі, виступили гурти світової слави, зокрема, Апокаліптіка, "Zdob Si Zdub". А також наші: "ВВ", "Скрябін&Юркеш", "1914".

      Також у випуску:

      У ніч на 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо Стар". Щонайменше 19 людей постраждали, з них – 9 загинули. Серед потерпілих – дитина та 2 іноземців.

       

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      Теги: Випуск новин Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Фестивалі
      Джерело: 24 канал
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