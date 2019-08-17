Випуск новин за 19:00: Що відомо про постраждалих через пожежу в Одесі. Zaxidfest на Львівщині

У випуску новин за 17 серпня станом на 19:00 – через пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", у якій загинули 9 людей. Всього з місця події було евакуйовано близько 150 людей. Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит. На Львівщині, у селі Родатичі, виступили гурти світової слави, зокрема, Апокаліптіка, "Zdob Si Zdub". А також наші: "ВВ", "Скрябін&Юркеш", "1914".

Також у випуску: У ніч на 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо Стар". Щонайменше 19 людей постраждали, з них – 9 загинули. Серед потерпілих – дитина та 2 іноземців.

Джерело: 24 канал