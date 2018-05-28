Випуск новин за 19:00: Суд у справі Сущенка. Шторм на Азовському морі
У випуску новин за 28 травня станом на 19:00 – в Росії продовжують судити українського журналіста, дебати сторін у сфабрикованій справі Романа Сущенка відбулись 28 травня. На Запоріжжі рятують відпочивальників, шторм на Азовському морі, який триває вже кілька днів підтоплює селище Кирилівка та сусідні пляжі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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