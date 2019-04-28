Випуск новин за 19:00: "Військова доктрина" Зеленського. Подорож через Атлантику
У випуску новин за 28 квітня станом на 19:00 – у команді Зеленського розповіли про свій план завершення війни. Журналісти видання "Новое Время" отримали від радника новообраного президента Івана Апаршина текст "військової доктрини". 72-річний француз зміг подолати Атлантичний океан у некерованому апараті, схожому на бочку, за 122 дні.
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Джерело: 24 канал
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