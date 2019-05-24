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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Випуск новин за 19:00: Ймовірні лідери виборів у Раду. РФ видає паспорти жителям псевдореспублік

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 травня станом на 19:00 – опираючись на останні рейтинги, журналісти 24 каналу порахували, що найбільше крісел у парламенті займуть депутати партії "Слуга народу" – 99. Росія масово роздає мешканцям "ЛНР" та "ДНР"свої паспорти. Люди, які шостий рік живуть в окупації, радо кинулися за тим громадянством.

      Також у випуску:

      Виборча кампанія офіційно стартувала. Голосування за нову Верховну раду відбудеться 21 липня за старими правилами, тобто зі збереженням мажоритарної системи та прохідним бар'єром для партій у 5% і з закритими списками

      blog_ava
      Медведчук більше не буде переговірником від України з Росією щодо Донбасу
      сьогодні
      7287
      Теги: Верховна Рада Російські паспорти на Донбасі Випуск новин Парламентські вибори 2019 Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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