Випуск новин за 19:00: Ймовірні лідери виборів у Раду. РФ видає паспорти жителям псевдореспублік

У випуску новин за 24 травня станом на 19:00 – опираючись на останні рейтинги, журналісти 24 каналу порахували, що найбільше крісел у парламенті займуть депутати партії "Слуга народу" – 99. Росія масово роздає мешканцям "ЛНР" та "ДНР"свої паспорти. Люди, які шостий рік живуть в окупації, радо кинулися за тим громадянством.

Також у випуску: Виборча кампанія офіційно стартувала. Голосування за нову Верховну раду відбудеться 21 липня за старими правилами, тобто зі збереженням мажоритарної системи та прохідним бар'єром для партій у 5% і з закритими списками

Джерело: 24 канал