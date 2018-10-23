Випуск новин за 20:00: Блокування Росією українських кораблів у Азовському морі. Брехня Семочка

У випуску новин за 23 жовтня станом на 20:00 – ситуація в Азовському морі загострилася у березні 2018, коли українські прикордонники затримали риболовецьке судно під російськими прапорами з екіпажем з Криму. А вже у квітні росіяни почали зупиняти українські судна. До того ж, маючи на це право. Скандальний Сергій Семочко у інтерв'ю маніпулював фактами щонайменше сім разів, тобто кожні дві хвилини.

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