Випуск новин за 20:00: Блокування Росією українських кораблів у Азовському морі. Брехня Семочка
У випуску новин за 23 жовтня станом на 20:00 – ситуація в Азовському морі загострилася у березні 2018, коли українські прикордонники затримали риболовецьке судно під російськими прапорами з екіпажем з Криму. А вже у квітні росіяни почали зупиняти українські судна. До того ж, маючи на це право. Скандальний Сергій Семочко у інтерв'ю маніпулював фактами щонайменше сім разів, тобто кожні дві хвилини.
Також у випуску:
Як власники автомобілів можуть компенсувати збитки, завдані під час аварії з краном у Києві.
У Києві триває "30-а сесія російсько-української комісії з питань рибальства у Азовському морі".
Джерело: 24 канал
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