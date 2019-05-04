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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Гідна відсіч ворогу на фронті. 101 річниця Прикордонної служби

      Випуск новин 15

      У випуску новин за 4 травня станом на 9:00 – російські найманці на Донбасі продовжують порушувати режим тиші, за минулу добу вони відкривали вогонь 21 раз. Втрат серед українських захисників немає, але їм вдалося знищити одного окупанта і поранити ще чотирьох. До 101-ї річниці Прикордонної служби у військових провели спецнавчання, вшанували загиблих та нагородили колег.

      Також у випуску:

      Черговий доказ російської присутності виявили на окупованому Донбасі. Місія ОБСЄ зафіксувала у терористів на Луганщині новітню станцію наземної розвідки "Кредо-М1"

      Міжнародний валютний фонд і надалі буде підтримувати Україну, про це заявила його очільниця Крістін ЛагАрд.

      Днями по Індії вдарив циклон Фані, наразі відомо про, щонайменше, семеро загиблих.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Держприкордонслужба Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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