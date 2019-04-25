Випуск новин за 9:00: Україна скликає Радбез ООН. Закон про українську мову

У випуску новин за 25 квітня станом на 9:00 – у Держдепі США засудили указ Путіна про видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО. Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Депутати візьмуться за Закон про функціонування української мови, як державної. Активісти та ветерани АТО вимагають врешті ухвалити цей документ.

Також у випуску: Проросійські бойовики активно обстрілюють позиції ЗСУ.

Джерело: 24 канал