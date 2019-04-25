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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Випуск новин за 9:00: Україна скликає Радбез ООН. Закон про українську мову

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 квітня станом на 9:00 – у Держдепі США засудили указ Путіна про видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО. Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Депутати візьмуться за Закон про функціонування української мови, як державної. Активісти та ветерани АТО вимагають врешті ухвалити цей документ.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики активно обстрілюють позиції ЗСУ.

       

      blog_ava
      Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах
      сьогодні
      18664
      Теги: Українська мова Випуск новин Україна – Росія ООН Законодавство
      Джерело: 24 канал
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