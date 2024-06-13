США збільшать виробництво снарядів до 100 тисяч на місяць, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що серед держав-членів блоку зафіксували зростання виробництва зброї та снарядів після початку повномасштабного вторгнення.

Про це Столтенберг заявив за результатами засідання міністрів оборони, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Країни збільшують виробництво снарядів

За словами Столтенберга, наразі є результати зусиль союзників по НАТО, які домовилися про збільшення спільних закупівель. Столтенберг навів приклад США, які до початку повномасштбаного вторгнення виробляли приблизно 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів на місяць.

Зараз – це 28 000 на місяць, а до кінця наступного року планується досягти 100 000 на місяць. І ми спостерігали подібне зростання виробництва боєприпасів для важкої артилерії по всій Європі,

– сказав Столтенберг.

Він зазначив, що наразі інвестиції спрямовані в сферу оборони та відбувається будівництво нових заводів. Це стосується не лише снарядів, а й виготовлення нових систем ППО.

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Лідери G7 домовились про надання Україні 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. Така підтримка надаватиметься шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не планує найближчим часом передавати нові системи ППО для України, зокрема і ті, які знаходяться у Польщі. Втім, США працює над цим питанням із союзниками.

В Аргентині обговорюють можливість передати ЗСУ літаки Super-Etendard, щоб підтримати обороноздатність України у війні проти російських окупантів. Зокрема планується передати 5 одиниць авіатехніки.