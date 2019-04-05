Виступ на каналі олігарха та концерт у Броварах: де були кандидати у президенти замість дебатів

Перед першим туром мали відбутися дебати кандидатів у президенти на телеканалі "UA:Перший". Проте замість каналу, який фінансується грошима платників податків, претенденти віддали перевагу концертам чи виступам на каналі найбагатшої людини України. Тому замість гострих запитань, які б могли задати журналісти та фахівці в студії "UA:Перший", відбувався монолог на ТРК "Україна".

Немає з ким дебатувати

Фінальні теледебати першого туру між трьома головними претендентами на пост президента України – Петром Порошенком, Володимиром Зеленським та Юлією Тимошенко планувалися 29 березня.

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Проте місця, які були підготовлені для цих кандидатів, залишились порожніми. Тому замість живих опонентів у студії встановили манекенів.



У студії "Суспільного" замість кандидатів поставили манекенів

Професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Ніна Чала припускає, що ніхто з них не захотів ризикувати.

Будь-яке незважене слово чи незважена дія може призвести до неочікуваних результатів,

– розповідає Ніна Чала.

Уже після початку програми несподівано приїхав один із кандидатів. Точніше, кандидатка – Юлія Тимошенко. Вона планувала повідомити, що без опонентів в ефірі брати участі не буде. Дорогою до студії журналісту "Схем" вдалося поставити їй кілька запитань. Проте кандидатка спілкувалася не надто охоче і уникала прямих відповідей на питання, що стосувалися олігарха Ігоря Коломойського.

Кандидатка в президенти приїхала в телецентр з групою підтримки. Вони представилися, як "Батьківщина-молода". Але в студію їх не пропустили, тому вони розмістились перед телевізором в іншій кімнаті.



Група підтримки Тимошенко

Як виявилося, лише на кілька хвилин, що рівне до часу перебування кандидатки в ефірі "Суспільного". Юлія Тимошенко зайшла до студії, подякувала тим, хто зібрався, повторила тезу, що планувала говорити з двома кандидатами в президенти й покинула телеканал.

Пізніше з'ясувалось, що того вечора Юлію Тимошенко можна було побачити в ефірі ТРК "Україна", який належить Рінату Ахметову, якого в команді кандидатки називають олігархом.

Олігарх за класичною ознакою – це великий бізнесмен, який заробляє велику або основну частину на бюджетних коштах. Який має вплив на політику. І який відповідно має медіа,

– пояснив соратник Тимошенко Сергій Власенко.

​В переліку тих, кого він сам вважає українськими олігархами, згадує Петра Порошенка, Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна.

Проте Юлія Тимошенко не єдиний кандидат, який того дня з'явився в ефірі ТРК "Україна" Ріната Ахметова. Петро Порошенко виступав на тому ж каналі саме перед лідеркою "Батьківщини". Проте не на дебатах, на яких того вечора чекали Порошенко разом з іншими кандидатами на "Суспільному".

У кожного кандидата в програмі записано те, що вони борються з олігархами. Проте вони хочуть ходити на олігархічні великі канали, де їм роблять теплі ванни, влаштовують бенефіси. Де їм не ставлять гострих запитань,

– зауважує ведуча теледебатів на "Суспільному" Мирослава Барчук.



Мирослава Барчук

"Схеми" поцікавилися у команди Порошенка чому кандидат ігнорує теледебати у його команди ще напередодні. Тоді речник виборчого штабу президента Олег Медведєв пояснив все тим, що кандидатів багато, а президент один.

Дебати vs гастролі

Коли мали відбуватися теледебати між ключовими кандидатами в президенти на "Суспільному", ще один претендент Володимир Зеленський проводив концерт у місті Бровари під Києвом. Там лунали жарти про олігархів та опонентів в політичних перегонах. Згодом учасники "Кварталу 95" виконали пісню, у якій згадали і про батьківщину, і про владу.



Концерт "95 кварталу" у Броварах

Наприкінці концерту кандидат у президенти Володимир Зеленський перепитав, чи вважають глядачі такий концерт агітацією. Публіка у відповідь гулом відповіла, що ні. Після виступу знімальна група "Схем" підійшла до кандидата, щоб поставити йому запитання.

Під час розмови із Зеленським охоронці відтіснили оператора "Радіо Свобода" від журналіста на кілька десятків метрів за лаштунки, застосувавши силу.



Оператора "Радіо Свобода" відтіснила охорона

Свою неучасть у теледебатах на "Суспільному" Володимир Зеленський пояснив концертним графіком.

Я там не був, тому що заздалегідь всі знали, що у нас гастролі,

– пояснив кандидат у президенти Володимир Зеленський.

А у відповідь на питання про його майбутню команду, шоумен засміявся та зазначив, що кумівства не буде.

День "Пе" / День "Зе"

День виборів – це перший раз, коли кандидат Зеленський опинився в оточенні журналістів, які були спраглими до запитань. Зокрема, спитали його і про 15-кімнатну віллу в Італії, яку знайшли журналісти зі "Слідство.Інфо".

Все задекларовано. У нашої компанії була західна нерухомість, в яку вкладали гроші. Як тільки будемо знімати новий фільм, то використовуватимемо цю віллу. Ось і все,

– пояснив Зеленський.

Того ж дня знімальна група "Схем" хотіла поставити запитання іншому кандидату – Петру Порошенку. Також перед голосуванням на виборчій дільниці.



Петро Порошенко

"Схеми" підготували для президента особливе питання, щодо їхнього викривального фільму-розслідування "П. дав добро". У цьому матеріалі розповіли про те, що його близький соратник Ігор Кононенко разом із іншими високопосадовцями ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго.

У день виборів "Схеми" знову пішли з питаннями до кандидата Петра Порошенка. Аби поцікавитися чи плануються зміни в його команді у разі перемоги в другому турі та Чи будуть зміни для генерального прокурора.



Петро Порошенко з журналістом "Схем"

Президент вирішив на це питання не відповідати, пояснивши це тим, що обирають не прокурора, а президента України.

Натомість у виборчому штабі Порошенка пояснили, що поки зміни в команді Петра Порошенка не плануються. "Ті люди, які були, залишаться. Проте команда наша збільшиться", – заявив журналістам один із очільників штабу Сергій Березенко.​

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​Про долю обіцянки Порошенка продати бізнес у разі перемоги на виборах теж довелось відповідати членам його команди. Речник штабу Олег Медведєв пояснив, що такої обіцянки на другий тур не чув, щодо першого терміну, то він частково виконав. Є заяви високопоставлених представників "Roshen", що в тих економічних умовах, які були в Україні в 2014 та 2015 роках, вони це реалізувати не змогли.

Про президентські плани на олігархів – дивіться у програмі.