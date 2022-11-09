Для кого зима буде більш виграшною: пояснення військового оглядача
Бойові дії взимку вигідні саме для тієї сторони, яка найкраще підготується до зимового періоду. Поки що, можна стверджувати, що Україна випереджує Росію у підготовці до зимового театру бойових дій.
Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що тому не можна виключати, що ми матимемо якусь перевагу в зоні бойових дій.
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Слід зазначити, що ЗСУ постійно використовують тактику вогневого тиску, це потрібно для того, аби росіяни не могли відновлювати свій ресурс – ані людський, ані технічний.
З людським ресурсом – наче все зрозуміло, але щодо технічної складової – постійний вогневий тиск вкрай важливий. Бо кожна пауза – це накопичення ресурсу ворогом. Нам це не потрібно, тому вкрай важливо постійно їх виснажувати,
– переконаний Коваленко.
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За його словами, темп просування може зменшитися, але бойові дії взимку не припиняються.
Україна отримує технічну підтримку від країн Заходу
- 9 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що країна надасть Збройним силам України комплект зимового спорядження, щоб допомогти їм захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.
- 7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
- Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.