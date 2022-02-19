"Війна триватиме максимум 3 – 4 дні": експерт пояснив, чому Лукашенко псує відносини з Україною
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що війна між Україною та Росією триватиме 3 – 4 дні. За його словами, у першої "нема кому воювати".
Чому Лукашенко так вороже налаштований проти України та чи варто взагалі сприймати його слова – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів керівник департаменту безпекової політики Центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов.
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Гучні заяви Лукашенка
Війна (російсько-українська – 24 канал) триватиме максимум 3 – 4 дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, яких показують з дерев'яними автоматами, як вони тренуються, так ми зараз вийдемо з тобою в сусідній зал і знімемо на мобільний телефон це тренування і покажемо…. І як тільки трохи "запахло", Володя Зеленський одразу дав задню,
– заявив Лукашенко в інтерв'ю пропагандисту Соловйову.
Щоправда, згодом він передумав, заявивши, що "гарячої" війни не буде взагалі, "якщо божевільні не влаштують провокацію".
Лукашенко виконує волю Кремля / Фото Getty Images
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Чи варто слухати Лукашенка
Експерт прокоментував слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив, що війна України та Росії може тривати лише 3 – 4 дні, бо в Україні ніби-то немає кому воювати.
Коли Лукашенко говорить про війну, то ці заяви не варто вважати чимось серйозним. Це з його боку є певним заграванням із Росією, що він готовий до будь-якого сценарію, і загалом підтримує все, що робить Москва,
– зазначив Гліб Парфьонов.
Він наголосив, що Лукашенко, розгорнувши російські війська на території Білорусі, фактично втратив суверенітет.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Гострі заяви Лукашенка щодо України:
- На початку лютого 2022 року Олександр Лукашенко заявив, що в Україні немає кому воювати, тому російсько-українська війна триватиме максимум 3 – 4 дні. Щоправда, через 4 дні він передумав, зазначивши, що "гарячої" війни не буде.
- Також Лукашенко виступив з військовими погрозами на адресу України. Він заявив, що Мінськ готовий піти на спільні з Москвою військові дії.
- Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що Україну в складі так званої Союзної держави.
- В інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову Лукашенко зухвало припустив, що у разі ескалації конфлікту між Україною та Росією, Білорусь перестане постачати паливо та електроенергію нашій державі.
- Володимир Зеленський поставив Лукашенка на місце, нагадавши, що від такого рішення першою постраждає Білорусь.
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