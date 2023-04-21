Російський патріарх Кіріл додумався назвати війну в Україні "святою справою"

Пропаганда продовжує литися з вуст російської православної церкви. Так її патріарх Кіріл цинічно назвав війну проти України, яку розв'язала Росія, "святою справою".

Крім цього, він виступив так званим "голубом миру" та закликав росіян відкласти свої внутрішні суперечності. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Патріарх Кіріл вчергове підтримав війну проти України

Путінський священник заявив, що російські війська в Україні воюють "за майбутнє Росії", тому закликав росіян перестати сваритися між собою та об'єднатися навколо своєї країни.

Ворожнеча один до одного схожа на зраду батьківщини,

– заявив Гундяєв.

Ба більше, Кіріл закликав росіян працювати разом, щоб "здобути силу", яку будуть боятися ті, хто "мріє про загибель землі російської". Наостанок російський патріарх сказав, що захист батьківщини є "найбільшим обов'язком і святою справою" для кожної людини. Тому після такої промови росіяни мають швидко податися у військкомати та загинути за так званий "русскій мір".

Справжня сторона цинічних заяв російського патріарха

Такі заяви путінського патріарха надто цинічно звучать на фоні масових воєнних злочинів, які вчиняють в Україні росіяни. Можна згадати обстріли Миколаївщини на Великдень, удари по храму у Нікополі, зруйнування церкви у передмісті Запоріжжя. На думку російської церкви саме це є такою "святою справою" – вбити тисячі цивільних українців, зруйнувати будинки та перетворити наше життя на суцільне пекло.

Гундяєв підтримує російські злочини в Україні