росіяни намагаються посилити свої позиції на Півдні, але їм це не допоможе, – президент

російські окупанти на тлі вдалих дій ЗСУ намагаються посилити свої позиції на Півдні. росія перекидає частину своїх військ зі Сходу Україна на Південь.

росія збільшує активність

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців, інформує 24 канал. За його словами, російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах Півдня нашої країни.

До речі До кінця року ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку область

Зеленський повідомив, що окупанти збільшують активність на відповідних напрямках. Глава держави розповів, що частину російських сил зі Сходу перекидають на Південь – на Херсонщину та Запоріжжя.

Але це їм не допоможе. Жоден з російських ударів не залишається без відповіді наших військових та розвідників. ЗСУ готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів,

– наголосив Зеленський.

Яка ситуація на Півдні

росія готується до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України та хоче їх анексувати. Та на заваді планам ворога стали ЗСУ, які не тільки стримують ворога, але й намагаються його вибити з нашої території.

Нещодавно фахівці з американського Інституту вивчення війни заявили, що українським військовим вдалося зірвати штурм російських окупантів на північному заході Херсонщини. Загарбники хотіли атакувати Білогірку, однак ЗСУ влучно й вчасно вдарили з артилерії.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як атакували росіян 30 липня. Українські військові знищили десятки окупантів, а також до 20 одиниць російської техніки.

В ОК "Південь" зазначили, що 30 липня вони знищили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки. Однак ситуація залишається досі напруженою, але наші військові її контролюють.

31 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що окупанти стріляли цілу ніч. Унаслідок обстрілу Миколаєва загинув гендиректор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

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