Депортація херсонців та російські паспорти у родичів Сергія Семочка: хронологія 387 дня війни

Станом на 17 березня в Україні триває 387 день від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ситуація на лінії фронту важка, однак наші захисники та захисниці дають гідну відсіч ворогу.

Про важливі події, які відбулись цього дня на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про терор окупантів щодо місцевого населення. За її словами, росіяни позбавили херсонців на окупованих територіях домівок, а тепер депортують місцеве населення, розміщуючи їх у санаторіях, пансіонатах та базах відпочинку, які не використовуються за призначенням.СБУ підтвердила, що у дружини та родичів колишнього замголови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка є російське громадянство. Зауважимо, що сам Семочко раніше заявляв, мовляв, його дружина має лише український паспорт, а також подав на журналістів, що висловилися про це, до суду з вимогою спростувати інформацію.