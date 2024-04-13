Зеленський сказав, якою бачить Україну через 5 – 10 років після війни
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський під час візиту до Чернівців 12 квітня, де мав нагоду поспілкуватися зі студентами. Президента спитали, якою він бачить Україну через 5 – 10 років після закінчення війни.
Український очільник наголосив, що не варто загадувати, що буде у майбутньому. Однак він наголосив, що вже є очевидні речі щодо того, що буде з нашою державою після війни.
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Президент сказав, якою бачить Україну найближчим часом
Зеленський зазначив, що щодо майбутнього нашої держави є речі, які вже зрозумілі, і він впевнений на 100%, що все це для нашої держави буде.
Країна ЄС, дуже вірю, що країна НАТО. Я думаю, що так і буде, що ми це дотиснемо,
– наголосив глава держави.
Президент також висловив впевненість, що Україну будуть відбудовувати багато країн. На думку українського очільника, можливо, це буде не весь світ, але безумовно Україна буде відбудовуватися та відновлюватися після закінчення війни.
Зеленський розповів, що б сказав собі зразка 2019 року
- Відповідаючи на питання, що б сказав собі зразка 2019 року, Володимир Зеленський зазначив, що війна дуже сильно змінила його, і в нього інші цінності та пріоритети. Водночас він вважає, що не поважав час, а тепер відчув, як швидко діти ростуть.
- Глава держави додав, що війна робить нас тверезими у філософському сенсі цього слова. Тож, український очільник дав би собі зразка 2019 року пораду поважати час.
- Зеленський також висловився щодо амністії для військових, які дезертували з військової частини. Глава держави наголосив на важливості амністії за законом, проте наголосив, що наголосив, що не можна узагальнювати всі ситуації.
- Президент також зазначив, що через медійні майданчики, такі як Telegram, TikTok, Росія, вкладаючи великі кошти, починає масово тиснути на свідомість не лише українців, але й громадян по всьому світу. Зеленський підкреслив, що країна-агресорка дезінформує суспільство Європи, Сполучених Штатів, Латинської Америки, Африки.
- Український очільник підкреслив, що не можна замовчувати ті чи інші російські наративи та грати з ними у "піддавки". За словами Зеленського, Україні потрібно працювати на випередження та поширювати правду про війну.