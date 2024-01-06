"Не кіпішуйте": Кулеба прокоментував заяву Держдепу щодо підтримки України

Представник Державного департаменту США заявив про те, що військова підтримка України з боку Вашингтона не завжди надаватиметься на рівні 2022 – 2023 років. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив цю заяву.

Кулеба зауважив, що ця заява стосувалася того часу, коли Україна матиме достатньо ресурсів для протидії агресії Росії. Про це він розповів під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком, інформує 24 Канал.

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Чи буде підтримка України з сторони США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022 – 2023 років. Проте очільник українського МЗС запевнив, що це не означає, що обсяг допомоги буде зменшено вже у 2024 році.

"Не йдеться про підтримку України у 2024 році. Держдеп сказав, що коли Україна міцно стане на ноги та матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена", – зауважив Кулеба.

Голова МЗС України заявив, що за словами Міллера, наразі Україна ще не там і потребує підтримки в заявленому обсязі.

Не кіпішуйте. Не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб кидати себе в стан агонії та депресії",

– наголосив міністр.

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