Цікавий поворот: влада Петербурга відправила бійцям в Україну пральні машинки і ноутбуки

Російська влада прислала окупантам ноутбуки і пральні машинки на передову. Вони, ймовнірно, "допоможуть" найманцям відбиватися від наступу ЗСУ.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов написав, що військовим, які беруть участь у "спеціальній військовій операції", влада відправить ноутбуки, теплові гармати та пральні машинки. Про це повідомляє 24 канал.

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За чиї кошти закупили допомогу для окупантів

З поста Беглова можна зрозуміти, що екіпірування та обладнання закупили за кошти приватного бізнесу. Робиться це "за заявками командирів".

Як йдеться у пості, віце-губернатор Валерій Пікалев передав підрозділам автомобілі підвищеної прохідності. На додаток до автомобілів, окупантам передали ноутбуки, пральні машини, теплові гармати та інші необхідні речі.

За словами одного з російських солдатів, допомога їм дуже потрібна, "вона їх буде підтримувати морально".

Ці речі неймовірно важливі для виконання спецоперації,

– сказав окупант.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни систематично обкрадають українців. Їхнє мародерство неодноразово фіксують камери відеоспостереження. Одним із головних скарбів окупантів є пральні машинки, холодильники та мікрохвильовки.

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