Є нові зразки озброєння: що передбачає пакет військової допомоги від США

Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де провів зустріч з Джозефом Байденом. Президент США 26 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 7,9 мільярда доларів.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів у розмові з 24 Каналом, що увійшло до пакета військової підтримки для України. Також Білий дім оголосив про надання військової підтримки нашій країні на суму 375 мільйонів доларів.

Важливо США нададуть Patriot та ракети великої дальності: Зеленський розкрив деталі пакета допомоги

Це посилить нас

В новому пакеті військової допомоги від США наша країна вперше отримає нові зразки озброєння – авіабомби Joint Standoff Weapon дальністю до 130 кілометрів, які нам були обіцяні раніше. Україна зможе їх адаптувати до винищувачів F-16.

Вони себе непогано зарекомендували. Це дуже хороша технологія. Подивимося, якого рівня модернізації вони будуть,

– зауважив він.

Особливість цих авіабомб в тому, що вони зможуть діставати на відстань до 130 кілометрів за умови, якщо літак підніметься на максимальну граничну висоту і досягне високої швидкості. Якщо їх запускати з невеликої висоти, то дальність буде значно меншою – від 20 до 30 кілометрів.

Це посилить нас. Фактично у нас з'являться додаткові КАБи максимальною дальністю 130 кілометрів. Це доволі непогано, і надасть нам можливість завдавати ударів по об'єктах ворога,

– підкреслив Мусієнко.

Крім того, в межах допомоги 18 українських пілотів пройдуть навчання в Сполучених Штатах.

Це важливий момент, тому що нам потрібні пілоти і нам потрібні літаки. Відповідно можемо розраховувати додатково на 9 літаків (для 18 пілотів),

– пояснив він.

Також США виділили Україні пакеті допомоги на суму 375 мільйонів доларів, зокрема, ракети до систем HIMARS, бронемашини М117, транспортні засоби з посиленим протимінним захистом MRAP.

До теми. Білий дім 26 вересня також оголосив про пакет підтримки нашій країні у розмірі 375 мільйонів доларів. Як зазначили у Вашингтоні, це вартість "оборонних товарів і послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні". Київ отримає військову допомогу з цього пакета негайно.

Важлива складова нового пакета допомоги, на думку Мусієнко, – системи ППО, які є одною з найактуальніших потреб України. Йдеться про батарею Patriot і ракети до цієї системи та до інших.

Україні потрібні ці кошти

"Окремо б я виділив те, що США надає понад 2,4 мільярда доларів (сума у 7,9 мільярда буде розділена – з неї понад 5,5 мільярдів спрямуються на потреби України зараз), які дозволять купувати зброю в третіх країнах, а також вони посилять оборонно-промислові спроможності України. Ці кошти виділять на підтримку окремих видів виробництва зброї", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Україна вже має ракетну програму, виготовляє дрони і хоче посилювати виробництво. Наша країна, за словами Олександра Мусієнка, просунулася в цьому процесі, але щоб Росія не змогла нас обігнати у кількості безпілотників і щоб ми мали ракети, Україні потрібні ці кошти.

Зверніть увагу! З 7,9 мільярда доларів допомоги від США 5,5 мільярда має бути виділено до кінця фінансового року. Решту суми – 2,4 мільярда – Україна отримає в межах "Ініціативи щодо сприяння безпеці України". Завдяки їй, зброя для нашої країни буде купуватися у компаній, а не братися з арсеналів США.