США й Латвія підтвердили присутність своїх бійців в Україні: чи беруть вони участь у війні

Джон Кірбі підтвердив, що військові Сполучених Штатів перебувають в Україні. Також у Міноборони Латвії заявили, що їхні бійці також присутні в нашій державі.

Коментувати це питання країни почали після того, як у "злитих документах" Пентагону мовилось про перебування військових з Британії, США, Латвії, Франції та Нідерландів в Україні. Хоча варто додати, що українська розвідка пояснювала, що "злиті документи" – фейк, пише 24 Канал.

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Що сказали в США про своїх бійців в Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у інтерв'ю Fox News, що в посольстві США в Україні є "незначна військова присутність".

Проте посадовець запевнив, що він не називатиме конкретних цифр.

У посольстві є невеликий військовий контингент США, який працює разом з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю обладнання, яке надходить в Україну і виходить із неї,

– пояснив Кірбі.

Також він додав, що військові США не воюють на полі бою.

Представник Ради національної безпеки США запевнив: "Не було ніяких змін у рішенні президента про те, що американські війська в Україні не будуть брати участь у цій війні".

Де перебувають латвійські бійці в Україні

У Міноборони Латвії заявили, що вони відправили своїх військових в Україну. Тут бійці мають виконувати певні допоміжні функції. Зокрема, мовиться про охорону посольства Латвії в Україні та вантажів. Проте латвійські військові не братимуть участі в бойових діях.

Міноборони пояснило Delfi, що принципово не коментувало інформацію про "витік документів" американських установ, які публічно прозвучали. Адже "очевидно, що мета цієї дії — дискредитація Збройних Сил України та їх планованого контрнаступу".

У латвійському міністерстві запевнили, що інших коментарів щодо цього вони не дають. У тому числі вони не уточнюють, в чому полягають згадані допоміжні функції та чи пов'язані вони з передачею Латвією Україні військової техніки.

Коротко про "злиті документи" Пентагону

У Міноборони Великої Британії заявили, що внаслідок "зливу документів" була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація. Проте цей витік також продемонстрував серйозний рівень недостовірності.

У Пентагоні заявили, що дані є "надзвичайно таємною та засекреченою" інформацією, що становить серйозний ризик для національної безпеки країни. У Міноборони США пояснили, що вони оцінюють масштаби "зливу" секретної інформації та розслідують, як це трапилось.

Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що інформація про ЗСУ – це блеф та пил в очі. Тобто Росія хоче зірвати український контрнаступ.

Українська розвідка повідомила, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін. У розвідці запевнили, що Кремль міг підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що папери містять правдиву та хибну інформацію про Збройні Сили України. Глава Міноборони уточнив, що там багато інформації, яка не відповідає дійсності. Ба більше, навіть правдива – є застарілою.

У одному з так званих "злитих документів" Пентагону мовилось, що нібито в лютому – березні 2022 року в Україні перебували 50 британських бійців, 17 – латвійських. Окрім того, ще 15 – з Франції, 14 – в США, 1 – з Нідерландів. Проте країни цю інформацію не підтверджували.