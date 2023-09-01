Посиденьки із "другом": Путін анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном найближчим часом

Західні ЗМІ писали, що зустріч президентів Росії та Китаю може відбутися вже у жовтні. Путін хоче показати своїм громадянам і світові, що хоча б хтось з політичних лідерів може потиснути йому руку.

На тлі своєї політичної ізоляції у світі Путін продовжує тішити себе і своїх виборців тим, що у нього та Росії ще лишилися друзі. Вочевидь, тому повідомляючи про запланову зустріч із лідером Китаю, очільник Кремля наголосив на "дружніх" стосунках обох країн.

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Путін тішиться "стосунками" з Китаєм

Російський диктатор заявив, що вже незабаром він зустрінеться з главою КНР Сі Цзіньпіном. Втім, одним анонсом Путін не обмежився. Він почав співати дифірамби своєму майбутньому гостеві.

Він мене називає другом, я із задоволенням називаю його своїм другом, тому що це людина, яка особисто дуже багато робить для розвитку російсько-китайських відносин, зв'язків, причому в різних областях,

– розмріявся Путін.

Очільник Кремля розповів про, що говоритиме зі Сі Цзіньпіном. Вони поміркують над тим, що ще можна зробити для "розвитку гуманітарних контактів" між обома країнами.

Чи хоче насправді Китай дружити з Росією