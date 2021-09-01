Зустрічей багато, але вони змістовні, – Зеленський підбив підсумки першого дня в США

Володимир Зеленський залишився задоволений першим днем свого офіційного візиту у США. Український президент назвав його предметним та з великою кількістю зустрічей.

Водночас Зеленський визнав, що цей візит у США є дещо складним з точки зору кількості зустрічей. Але, як зауважив президент, головне – не кількість, а якість.

Важливо Зеленський і Байден проведуть зустріч: що відомо про її теми та формат

Президент України подякував представникам української та американської делегації, які брали участь у підготовці візиту. Володимир Зеленський зазначив, що 31 серпня відбулася змістовна зустріч з міністром енергетики США та були підписані важливі документи.

Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це – перший важливий крок. Ми шукали інвестицій. Зараз маємо підтримку,

– наголосив він.

Український лідер також зауважив, що побачив підтримку з боку міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2" і загроз енергетичній безпеці України та Європи від цього проєкту.

Підсумки першого дня у США

Додамо, що ввечері 1 вересня Володимир Зеленський має зустрітися з Джо Байденим. Ця зустріч неодноразово переносилася, але, як пояснили в ОП, це ніяк не вплине на формат зустрічі.