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      Власники ID-карток можуть зіткнутися з проблемами на виборах президента України

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      Власники ID-карток можуть зіткнутися з проблемами на виборах президента України
      Власники ID-карток можуть зіткнутися з проблемами на виборах президента України / Ілюстративне фото

      Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що Верховна Рада повинна частково переглянути закон "Про вибори Президента України", адже у власників ID-карток можуть виникнути проблеми.

      Про це повідомляє видання "Українські Новини".

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      "Вже час дуже серйозно працювати над точковими змінами до закону "Про вибори Президента". Там є дуже багато питань, які можуть стати серйозними, якщо не будуть належним чином переглянуті. Закон ухвалювався давно, а за цей час було прийнято нове законодавство і про держзакупівлі, і про запобігання корупції, з'явився електронний паспорт", – сказала Сліпачук.

      Наприклад, у випадку з ID-картою, закон про вибори президента не враховує її існування. Тож деякі передбачені законодавством процедури буде неможливо забезпечити для власників таких карток.

      Сліпачук також розповіла, що ЦВК контактує з іншими органами влади щодо встановлення умов безпеки проведення виборів на Донбасі і забезпечення кібербезпеки.

      До слова, у ЦВК також сповістили, що на дільницях під час президентських виборів не буде камер відеоспостереження, адже у проекті держбюджету цього не передбачено.

      Теги: Новини України Новини політики ID-картки Президентські вибори 2019 ЦВК Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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