У ТЦК розповіли, з якою періодичністю треба проходити ВЛК, і як оскаржити її висновки
Джерело:"Кременчуцький ТелеграфЪ"
Українські військовозобов'язані громадяни, щоб визначити придатність до служби у лавах ЗСУ, мають обов'язково пройти військово-лікарську комісію. У зв'язку з воєнним станом, частота проходження ВЛК також зазнала змін.
Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков зазначив, що також є норми, за яких військовозобов'язаний громадянин може оскаржити рішення ВЛК. Для цього є відповідний алгоритм.
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Як часто треба проходити ВЛК і як оскаржити рішення комісії
Волков наголосив, що військовозобов'язаний громадянин у мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на п'ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік.
Тобто військовозобов’язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити,
– пояснив керівник Кременчуцького ТЦК та СП.
Що стосується оскаржень рішень військово-лікарської комісії, Волков наголосив, що якщо чоловік не згоден з її висновками, то має звертатися до ТЦК та СП.
"Ми погоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або скасовують, або підтверджують", – пояснив військком.
Мобілізація в Україні: останні зміни
- Володимир Зеленський 26 лютого підписав закон про демобілізацію строковиків від служби в армії. Вони звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України.
- Наразі також активно триває робота над законопроєктом про зміни до мобілізації. До цього документа подали 4 тисячі 195 правок. Попередньо, вже з 27 лютого почнеться робота Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроєкту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.
- Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко зазначив, що наразі парламент має три варіанти, коли буде розглядати законопроєкт про мобілізацію. Це може відбутися на початку березня, в середині цього місяця і пізніше.
- Цікаву пропозицію щодо мобілізації також зробив Міністр юстиції Денис Малюська. Він запропонував нашій державі мобілізувати в'язнів і правопорушників. Зокрема, це можуть бути громадяни, які вчинили дорожньо-транспортну пригоду, або ж це можуть бути люди, які ув'язнені за корупцію.