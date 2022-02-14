Вмовити Росію не вийшло: Путін може почати наступ в "символічний" день

Тема ймовірного російського вторгнення не втрачає актуальності вже не перший місяць. Проте наразі – низка досить тривожних новин.

Президент США Джо Байден закликав американців в Україні негайно евакуйовуватися, мовляв, Росія непередбачувана і все дуже швидко може "зійти на божевілля". Потому за американським президентом заклик до евакуації повторив і Держдеп.

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У США обпеклися на евакуації з Афганістану

Ентоні Блінкен заявив, що мовиться буквально про лічені дні й що Путін може піти в Україну війною навіть не очікуючи завершення Олімпіади в Пекіні.

Здавалося б, яких нам ще ознак потрібно "що все дуже погано", якщо заклики про евакуацію, до втечі, офіційно лунають з вуст очільника найпотужнішої держави світу.

Проте є нюанс – американське керівництво обпеклося на евакуації своїх громадян і союзників з Афганістану. Байден з Блінкеном й дотепер відчувають свою провину за те, який там був хаос і що Білий дім не спромігся нормально організувати евакуацію.

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Відповідно, думаю, вони тепер буквально на воду дмухають і про всяк випадок перестраховуються. Взагалі в Україні американців – приблизно 30 тисяч.

Щоб таку кількість вивезти навіть величезними пасажирськими літаками, які беруть за раз по 500 людей, то уряду США знадобилося б оплатити як мінімум 60 тих рейсів – а це не тільки дорого, але й по логістиці складно знайти стільки вільних літаків.

Для уряду США це буде просто "грандіозний геморой" із терміновою евакуацією 30 тисяч американців. Білий дім того не хоче (там досі не оговталися від хаосу і безсилля, які їм були в Афганістані).

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Вони не хочуть собі повторення того кошмару, саме тому, думаю, президент США в унісон з очільником Держдепу і лякають американців про всяк випадок, щоб вони потроху і власним коштом з України вибиралися.

Думаю, що заклик про евакуацію з вуст Байдена – це був заклик радше бюрократа, який не хоче собі зайвого клопоту і про всяк випадок наперед перестраховується. Реально боїться (має досвід), що не впорається у разі потреби – тому і панікує заздалегідь й усіх своєю панікою заражає.

Росіяни "вивозять" своїх з України

Тепер до майже аналогічної заяви від очільника російського МЗС Сергія Лаврова, що і вони планують тепер з Києва вивозити своїх дипломатів, їхні сім'ї й технічний персонал.

Знову ж таки, вкрай тривожна ж наче новина, мовляв, караул, росіяни своїх вивозять, значить точно будуть Київ бомбити. Але тут кілька нюансів.

Ви серйозно вірите, що Росія заздалегідь про своїх здатна піклуватися і що вона хоче своїх, мовляв, убезпечити на випадок війни? Та "три рази ха-ха", ніколи в таке не повірю.

Я радше повірю, що росіяни своїх можуть навмисно тут лишити, навіть знаючи про майбутні бомбардування. Цілком повірю, що Кремль здатен своїх підставити під свої ж бомбардування (якщо можна буде приспати в такий спосіб пильність ворога).

В таке я повірю, коли мовиться про Москву, але в те, що вони "своїх наперед рятують" – я, пробачте, не повірю ніколи, це перший момент.



Лавров заявив про наміри вивезти дипломатів / Фото Getty Images

І другий – а кого, пробачте, Лавров збирається з Києва вивозити – яких таких російських дипломатів? Хіба в російському посольстві в Києві хоча б хтось є, вони ж давним давно звідти всі поїхали й будівля реально стоїть зачиненою й відвідувачів не приймає.

Я регулярно повз ту будівлю "мордорського посольства" проїжджаю – вона вже котрий рік поспіль має вигляд абсолютно порожньої – ані людей там немає, ані вікна навіть не світяться.

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Тільки наші нацгвардійці (з охорони диппредставництв) нудяться під парканом "в очікуванні", коли ж хто ще прийде те російське представництво презервативами з фарбою і яйцями закидувати.

Але якщо без жартів, то я б взагалі не брав до уваги слова Лаврова про "евакуацію росіян з Києва" – адже думаю, що це всього лиш досить простенька провокація, щоб спробувати посіяти серед українців додаткову паніку.

Переговори у нормандському форматі закінчилися нічим

Тепер до більш серйозних моментів – до британсько-російських переговорів у Москві і до українсько-російських переговорів. В Берліні відбулися чотиристоронні переговори в рамках нормандського формату.

Я спрощено кажу, що то були переговори між Україною та Росією, тому що решта там були лише посередниками. Переговори на рівні радників закінчилися нічим – але то на щастя, що нічим.

Чому так – бо Росія (як і два тижні тому на подібних переговорах в Парижі) продовжувала Україну "крутити" на те, щоб ми, мовляв, сіли за стіл переговорів із сепаратистами, щоб ми їх визнали стороною конфлікту і з ними вже про все домовлялися.

Але ж Україна вперлася – в нас немає жодних конфліктів з місцевими, а натомість в нас є війна із Росією, яка постачає на Донбас і зброю, і живу силу.

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Відповідно, нам нема про що вести переговори із маріонетками Кремля, а хочемо ми говорити та домовлятися (про перемир'я, припинення обстрілів, звільнення полонених, поновлення роботи пунктів пропуску) – з тим, хто це все насправді вирішує, безпосередньо з Путіним.

Утім, російська сторона наполегливо запевняє – "их там нет" і наполягає на переговорах саме із бойовиками, саме на це "крутили" українську делегацію 8 годин поспіль в Парижі та в Берліні протягом вже 9 годин.

На щастя, та наша делегація (за участі очільника Офісу Президента Андрія Єрмака) залишалася непохитною і на такі пропозиція Кремля як не погоджувалася, так і зараз не погодилася.



Делегація на чолі з Єрмаком залишилася непохитною / Фото Офісу Президента

Це на добре, адже це був реально нам капкан з боку Росії.

Кремль намагається всадити Україну за стіл переговорів з бойовиками, щоб мати формальний привід на увесь світ заволати: "Ми ж говорили, що то на Донбасі "громадянська війна" точиться, а нам ніхто не вірив, але ж дивіться, сторони тієї громадянської війни тепер між собою навіть переговори ведуть".

Це перший момент, який ми б отримали, якби погодилися на переговори з бойовиками, а другий – що такі от поступки з боку української делегації точно були б сприйняті більшою частиною українського суспільства як зрада національних інтересів.

Були б Андрію Єрмаку по поверненню велелюдні мітинги на Банковій із вимогою відставки – і навіть не його відставки, а відставки Володимира Зеленського. Думаю, вітчизняна делегація це чудово розуміла, тому й не було на переговорах з Росією жодних поступок.

Це на добре, що не сталося зради інтересів України. Але погано в тому, що дипломатичним шляхом наші розбіжності владнати не вдалося, а значить в яструбів Путіна буде ще один аргумент за те, щоб таки піти в Україну війною.

Британська дипломатія не дала результатів

Водночас не тільки наша дипломатія не дала результатів, але навіть британська. Візит очільниці британського МЗС Ліз Трасс до Москви завершився нічим.

Вона 2 години закликала російського колегу Сергія Лаврова до деескалації ситуації, до необхідності відведення російських військ від українських кордонів.

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Проте Лавров 2 години вдавав, що не розуміє суті претензій, мовляв, які війська, яка війна, про що ви взагалі.

На візит британської делегації до Москви ми покладали, направду, багато сподівань. Думали, що британцям таки вдасться вмовити й переконати росіян, адже Велика Британія – дійсно потужна, сильна і багата держава, а в росіян з нею чимало спільних інтересів і було б цікаво з нею помиритися.

І якщо заради примирення з Британією Путіну довелося б відступити від України – то, можливо, був би навіть рівноцінний обмін (зважаючи, скільки елітної нерухомості й рахунків має оточення Путіна у Великій Британії).

Утім, Кремль цей шанс не використав, тобто Україна, виходить, росіянам тепер цікавіша, ніж шанс примиритися з Британією.

Хто пропустив, коли вони посварилися – нагадаю, це коли було викрито російських ГРУвців, що на території Великої Британії намагалися отруїти бойовим токсином родину перебіжчика полковника Скрипаля.

Це тоді обурило британців, адже від того "Новачка" загинула випадкова жертва і британці сприйняли це як факт агресії з боку Росії і через це фактично розірвали із Москвою дипломатичні стосунки.

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Але тепер британці буквально через себе переступили і відправили до Москви своїх дипломатів – щоб врегулювати кризу з російським вторгненням в Україну. Проте росіяни – виходить – відморозилися й таким шансом не скористалися.

Це, на жаль, нам таки може свідчити про серйозність їхніх намір піти в Україну війною.

Місія Макрона провалилася

Водночас фактично провалилася й місія французького президента Еммануеля Макрона, який напередодні виборів у Франції зажадав приміряти на себе роль посередника, щоб в очах французів виставити себе миротворцем.

Макрон полетів в Москву "врегульовувати з Путіним українське питання", але нічого не добився, окрім можливості кілька годин посидіти із Путіним за одним столом, щоправда, на відстані чотирьох метрів.



Макрон зажадав приміряти на себе роль посередника / Фото Getty Images

Макрон відмовився здавати російським лікарям ПЛР-тест на коронавірус (не хотів лишати росіянам зразки ДНК), а Путін відмовився вірити тестам французьких лікарів – такий між цими двома перемовниками був рівень довіри, виявляється.

Природно, що вони ні про що не домовилися, хоча Макрон й обмовився перед цим про "фінляндизацію" України, але потому те спростовував.

Вмовити Росію дипломатично не вийшло

Тепер, коли в дипломатичний спосіб вмовити Росію відступити ані нам, ані нашим союзникам не вдалося, напевно, нам з вами залишається лише озброюватися й у такий спосіб готуватися до вторгнення.

Можна панікувати, по колу бігати галасуючи і за голову хапаючись, а можна медитативно чистити кулемет і набоями споряджати магазини й стрічки, й від того хоча б якась користь буде.

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Але якщо без жартів, то вже 15-тий американський вантажний літак нам привіз зброю (у США завантажуються ще декілька). Везуть американці нам боєприпаси, летальну зброю – ті таки свої Javelin.

Це вже 15-тий літак і кожен раз там було завантажено приблизно по 80 тонн. То ж лише американці і лише за останні тижні поставили нам 1200 тонн своєї надсучасної зброї.

Але ж не тільки американці – британці нам понад 2 тисячі своїх протитанкових NLAW привезли. Прилетів від них й вантаж для тероборони – шоломи й британські жилети Osprey MK-4.

Від початку путінських лякалок із концентрацією російських військ біля наших кордонів союзники надали нам, напевно, вже десь півтора мільйона зброї, амуніції та боєприпасів – причому це та зброя, про яку ми і мріяти не могли – надсучасна, від якої наше військо в рази стало сильнішім.

Ми тішилися, коли порівнювали українського армійця зразка 2014 року і зразка 2018 року – між ними була реально космічна різниця в екіпіруванні, озброєні та амуніції. Наразі, завдяки допомозі від союзників, наша армія знову зробила такий самий якісний стрибок, ставши ще в рази сильнішою.

Допомогу в союзників випрошували роками, але отримували відмову. Аж тут, "дякуючи" Путіну, нам дуже багато і швидко тієї зброї привозять.

Путін може чекати завершення Олімпіади

Тепер повертаючись до Олімпіади в Китаї – чому Ентоні Блінкен взагалі згадав, що Путін може вчинити вторгнення навіть не дочекавшись її завершення.

Серед експертів лунає припущення, що китайці просто заборонили Путіну вторгнення в Україну, щоб не відволікати світових ЗМІ від їхніх ігор. Тому, мовляв, Путін чекає 20 лютого, коли ігри завершаться.

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Водночас до 20 лютого ще й завершаться російсько-білоруські навчання, під прикриттям яких Путін передислоковує в Білорусь і свою армію вторгнення – саме тоді передислокація вже завершиться і на півночі України будуть накопичені ті сили, які Путін може вважати достатніми для атаки на Київ.

Відповідно, саме дату 21 лютого і називають часом "ікс", коли Путін піде в Україну війною. 23 лютого в Росії відзначають день красної армії, оскільки Путін схиблений на СРСР, то цілком ймовірно, що заради символізму він свою війну з Україну і може розпочати саме тоді.

Навіть тепер називають спосіб, в який Путін буде своє вторгнення перед усім світом виправдовувати – начебто ФСБ підірве кримський міст, на уламках яких "знайдуть" візитку Яроша, відбитки пальців Яценюка, й компакт-диск із записами кращих номерів "Кварталу 95".

Тобто абсолютно все вказуватиме на те, що це "ница агресія з боку українців", помститися яким можна буде лише війною.

Все буде приблищно так само як Путін вчинив із Чечнею, щоправда, там для виправдання війни ФСБ підривали житлові будинки в Москві. Але тепер вважають, що і кримського мосту вистачить.