Вночі росіяни атакували 8 регіонів України: скільки жертв
Джерело:Ігор Клименко
Вночі росіяни завдали масованого ракетного обстрілу по Україні. На жаль, є загиблі та поранені.
У МВС повідомили, що внаслідок нічного ракетного обстрілу загинули 3 людей. Також є десятки поранених.
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Скільки людей постраждали
У МВС повідомили, що станом на 15:00 через російський обстріл загинули 3 людини – усі вони жителі Луцька. Вони працювали на підприємстві, в яке прилетіла ворожа ракета. В обласній прокуратурі повідомили, що загиблим було 27, 52 та 55 років.
Ще 27 людей травмовано. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що найбільше потерпілих у Львові – 15 поранених.
Наслідки ворожого обстрілу
Вночі окупанти завдали удару по 8 регіонах України. Окупанти пошкодили 22 об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких 1 багатоквартирний, 9 приватних будинків, 1 медичний та 1 освітній заклад.
На місцях влучань виникали пожежі, рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. У МВС повідомили, що наразі слідчо-оперативні групи Нацполіції фіксують докази воєнних злочинів Росії.
Що варто знати про обстріл України 15 серпня
- В ніч на 15 серпня росіяни випустили по Україні 28 ракет. Силам ППО вдалося збити 16 з них.
- На жаль, є влучання в Луцьку, Львові, Дніпрі та у Черкаській області.
- У Львові Росія поцілила у двір дитячого садка. Також уламки ракет впали на два житлових будинки й на дах супермаркету. Є влучання й в області.
- У Луцьку прилетіло у підприємство – загинуло 3 працівників.
- У Смілі Черкаської області ракети влучили по приватному підприємству та по території медзакладу. Частина міста перебуває без водопостачання.
- У Дніпрі росіяни влучили у підприємство – відомо про 3 постраждалих.