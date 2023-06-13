Працювали сили ППО: на Хмельниччині уламки ракети пошкодили житлові будинки

Вночі росіяни знову атакували Україну. У Хмельницькій області лунали звуки вибухів – як виявилось, в регіоні працювала ППО. На жаль, уламки ворожої ракети теж завдали руйнувань.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги в регіоні працювали сили ППО. На щастя, загиблих немає, проте уламки ракет впали на будинки.

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Уламки ракети пошкодили 6 будинків

Силам ППО вдалося перехопити ворожу ракету у Хмельницькій області, проте уламки, на жаль, в повітрі не розчиняються. Уламки російської ракети впали та пошкодили 6 житлових цивільних будинків.

В ОДА повідомили, що пошкодження незначні, а травмованих чи загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає. Наразі на місці працюють всі відповідні служби.

Зауважимо, що не у всіх областях ворожа атака минулася без жертв. У Кривому Розі через російський обстріл загинули 11 людей. Ще 34 людини зазнали поранень.

Вночі ворог знову атакував Україну