Вночі ворог атакував енергооб'єкти на Львівщині, Прикарпатті та Дніпропетровщині
Джерело:Герман Галущенко
Під час ракетного обстрілу 27 квітня росіяни вчергове атакували енергетичну інфраструктуру країни. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.
Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів подробиці нічного обстрілу. За його словами, ворогу вдалося пошкодити обладнання.
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Наслідки атаки по енергетиці 27 квітня
За словами Галущенка, росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській і Львівській областях. Деяке обладнання пошкоджене.
Він зазначив, що наслідки атак все ще уточнюють. Наразі триває робота над ліквідацією.
Що відомо на цю мить:
- У Дніпропетровській ОВА повідомили, що в регіоні є пошкодження кількох різних енергетичних об'єктів у Дніпровському та Криворізькому районах. Також у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.
- Тим часом у Львівській області ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. В ОВА повідомили, що є руйнування.
- Натомість в Івано-Франківській області на критичному об'єкті була велика пожежа. У ДСНС повідомили про пошкодження будівлі.
На одному з об'єктів є поранений
Міністр повідомив, що на одному з енергетичних об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик зазнав контузії.
Пошкоджено 4 ТЕС ДТЕК
У ДТЕК розповіли, що Росія атакувала 4 їхніх ТЕС. За даними пресслужби, обладнання підприємств серйозно пошкоджено. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу,
– повідомили у ДТЕК.
Нагадаємо, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Спочатку ворог атакував "Кинджалами" та "Калібрами" близько опівночі, а за кілька годин знову здійснив обстріли за допомогою різних видів ракет. Відбій тривоги в регіонах оголосили близько 6 ранку.
Головне про нічну атаку
- Вночі 27 квітня Росія випустила по Україні 34 ракети повітряного, наземного та морського базування.
- Ворог використав 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 2 зенітні керовані ракети С-300, 2 крилаті ракети "Іскандер-К", 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К та 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- Силам ППО вдалося збити 21 повітряну ціль.