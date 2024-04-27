Вночі ворог атакував енергооб'єкти на Львівщині, Прикарпатті та Дніпропетровщині

Під час ракетного обстрілу 27 квітня росіяни вчергове атакували енергетичну інфраструктуру країни. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів подробиці нічного обстрілу. За його словами, ворогу вдалося пошкодити обладнання.

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Наслідки атаки по енергетиці 27 квітня

За словами Галущенка, росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській і Львівській областях. Деяке обладнання пошкоджене.

Він зазначив, що наслідки атак все ще уточнюють. Наразі триває робота над ліквідацією.

Що відомо на цю мить:

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що в регіоні є пошкодження кількох різних енергетичних об'єктів у Дніпровському та Криворізькому районах. Також у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.

Тим часом у Львівській області ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. В ОВА повідомили, що є руйнування.

Натомість в Івано-Франківській області на критичному об'єкті була велика пожежа. У ДСНС повідомили про пошкодження будівлі.

На одному з об'єктів є поранений

Міністр повідомив, що на одному з енергетичних об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик зазнав контузії.

Пошкоджено 4 ТЕС ДТЕК

У ДТЕК розповіли, що Росія атакувала 4 їхніх ТЕС. За даними пресслужби, обладнання підприємств серйозно пошкоджено. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу,

– повідомили у ДТЕК.

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Нагадаємо, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Спочатку ворог атакував "Кинджалами" та "Калібрами" близько опівночі, а за кілька годин знову здійснив обстріли за допомогою різних видів ракет. Відбій тривоги в регіонах оголосили близько 6 ранку.

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