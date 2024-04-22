Боїться, що ATACMS долетить: куди міг зникнути Путін

Російське опозиційне видання проаналізувало графік Владіміра Путіна і повідомило, що за останні два тижні він не проводив жодного виїзного заходу, все робить лише онлайн із Кремля та своєї резиденції в Ново-Огарьово. Російський диктатор "сховався", адже боїться ракет ATACMS, які США має передати Україні.

Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що Путін також може готувати нові "обіцянки" для інавгураційної промови. Однак росіяни вже самі розуміють всю їхню "результативність".

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Боїться ATACMS

Російська опозиціонерка припустила, що Путін злякався виділення допомоги Україні від США на 61 мільярд доларів, які вже навіть підготували номенклатуру озброєння.

Звісно, що є для чого "засунутись" в бункер. А може, ATACMS долетить до Ново-Огорьово? Уявляєте, яка буде несподіванка?,

– зауважила Курносова.

Готує інавгураційну промову

Ймовірно, що Путін, на думку російської опозиціонерки, зараз готує собі інавгураційну промову. Ще 29 лютого Путін мав звернення до Федеральних зборів, де було багато обіцянок на величезні гроші.

Хтось ж ще не втратив математичні здібності, аби порахувати, скільки потрібно грошей з російського бюджету, щоб виконати обіцянки. Виявляється ж, що бюджету не вистачить, а ще є і військові витрати,

– зазначила Курносова.

Також вона додала, що жителі Орська, Оренбурга та інших міст Уралу вже на собі перевірили "ефективність" обіцянок російського диктатора.

"Якщо Путіна спитають, що сталось з Росією, він відповість, що вона пішла під воду", – підкреслила російська опозиціонерка.

Владімір Путін: останні новини

Пізно ввечері 21 квітня кортеж російського диктатора прибув у Кремль. РосЗМІ зауважують, що це сталося "попри дощ і калюжі".

Володимир Зеленський заявив, що наступними планами Путіна можуть стати країни Балтії. Також він додав, що кремлівський диктатор помилився, коли вирішив напасти на Україну.

Також глава нашої держави наголосив, що ідея "замороження війни" може призвести до збільшення військового потенціалу Кремля. За його словами, пауза може стати лише вигодою для Путіна.