Демобілізація військових: Зеленський підписав надважливий указ

Володимир Зеленський 18 липня підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали без вісти. Верховна Рада вцілому ухвалила його ще у травні 2023 року.

Відповідно до закону, близькими родичами є чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військових. Станом на травень 2023 до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин внесли приблизно 24 тисячі українців.

Зверніть увагу Мобілізація в України: кого можуть повторно призвати до лав ЗСУ

Ухвалений закон передбачає внесення змін до статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Кого зараз особливо потребує армія

Цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Нам надають новітню світову зброю та техніку. Тому пріоритетом є люди, які володіють іноземними мовами. Якщо людина має такі знання, вона зможе вільно спілкуватися під час навчань з закордонними інструкторами.

Окрім того, пріоритетом залишаються водії, зв'язківці, фахівці зі снайпінгу (стрільці та інструктори), IT-спеціалісти, оператори БпЛА.

З іншими категоріями людей, яких можуть мобілізувати у серпні цього року, можна ознайомитися тут.