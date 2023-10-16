Ворог атакував Херсонщину з 5 літаків Су: випустили 9 КАБів по 4 населених пунктах

Російські окупанти вкотре атакували Херсонщину. Вони випустили керовані авіабомби.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Інформації щодо постраждалих поки немає.

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Ворог атакував Херсонщину

Прокудін ввечері 16 жовтня повідомив, що ворог атакував Херсонщину з п'яти літаків Су.

За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району. Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється,

– зауважив голова ОВА.

Варто зауважити, що моніторингові канали повідомили про активність стратегічної авіації близько 20:00. Відбій загрози оголосили через годину.

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