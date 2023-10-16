Ворог атакував Херсонщину з 5 літаків Су: випустили 9 КАБів по 4 населених пунктах
Джерело:Олександр Прокудін
Російські окупанти вкотре атакували Херсонщину. Вони випустили керовані авіабомби.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Інформації щодо постраждалих поки немає.
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Ворог атакував Херсонщину
Прокудін ввечері 16 жовтня повідомив, що ворог атакував Херсонщину з п'яти літаків Су.
За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району. Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється,
– зауважив голова ОВА.
Варто зауважити, що моніторингові канали повідомили про активність стратегічної авіації близько 20:00. Відбій загрози оголосили через годину.
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Коротко про ситуацію в Херсонській області
- Російські окупанти 15 жовтня також обстріляли Херсонщину. Дві ворожі керовані авіабомби впали біля передмістя Херсона, ще 11 – полетіли по Бериславському району.
- Внаслідок атаки в низці районів обласного центру були перебої з електроенергією, зв'язком та водопостачанням.
- Російський обстріл пошкодив вагон потяга Херсон – Київ. Ударна хвиля вибила кілька вікон, проте люди, на щастя, не постраждали.
- Варто зауважити, що 13 жовтня в центрі Херсона також лунали вибухи. Тоді внаслідок атаки окупантів зазнали поранень двоє місцевих жителів – жінка віком 42 роки та 52-річний чоловік, які на момент ворожого обстрілу перебували у будинку.
- Зранку 12 жовтня загарбники атакували дитячу лікарню у Херсоні. Як повідомили в ОВА, через безпекову ситуацію корпус дитячого медзакладу, де зафіксували влучання, не працював. На щастя, у будівлі не було лікарів та пацієнтів.
- Окрім цього, 8 жовтня російські загарбники атакували передмістя Херсона. Окупанти вдарили по селищу Кіндійка. Цього разу внаслідок ворожих обстрілів постраждала дитина. У 11-річної дівчинки діагностували численні ушкодження.