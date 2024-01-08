Ворог атакував Новомосковськ на Дніпропетровщині: багато руйнувань, десятки постраждалих

Росія вдосвіта 8 січня масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Під ударом опинився й Новомосковськ в Дніпропетровській області.

Зранку у Дніпропетровській області пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що ворог атакував область балістичними ракетами, а також "Кинджалом".

Дивіться також Удари по Харкову: які об'єкти атакувала Росія

Які наслідки ракетної атаки в Новомосковську

Після ракетного удару в Новомосковську виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Сергій Лисак додав, що унаслідок атаки пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто.

На жаль, не минулося без постраждалих. За попередньою інформацією, відомо про 24 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей:

хлопчик 4 роки,

хлопчик 8 років,

дівчинка 11 років,

дівчинка 16 років,

дівчинка 17 років.

Стан постраждалих оцінюється як середній. Усіх поранених унаслідок ракетної атаки госпіталізували.

У Кривому Розі пошкоджено ТЦ та десятки будинків

В ОВА також повідомили, що під ударом також опинився і Кривий Ріг. Там пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані.

Окрім того, під ворожою атакою також опинилася Лозуватська громада Криворізького району. Там окупанти зруйнували приватний будинок. На жаль, під час атаки загинула 62-річна жінка.

Наслідки російської атаки по Дніпропетровські області / Фото Сергій Лисак

Масована атака 8 січня: головне