Ворог обстріляв морську інфраструктуру Очакова та центр Миколаєва: багато бомб не здетонували
Джерело:ОК "Південь"
Російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста. Зокрема, 16 травня вони обстріляли касетними бомбами Миколаїв. Однак не всі боєприпаси здетонували.
В ОК "Південь" розповіли, що бойові дії продовжуються на бойових позиціях вздовж лінії зіткнення. Вороги активності не проявляють, проте здійснюють ракетні атаки по Миколаївщині та Одещині.
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Окупанти обстріляли Одещину та Миколаївщину
Загарбники 16 травня завдали ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова. Також вони обстріляли центральний район Миколаєва з реактивних систем залпового вогню. Окупанти використовували заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, що мають невибіркову дію.
Пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торговельний центр, автотранспорт, газовід. Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС,
– розповіли в ОК "Південь".
Своєю чергою, Одещину обстрілювали ракетами з літаків стратегічної авіації. Ворожий обстріл уразив об'єкт туристичної інфраструктури та зруйнував кілька сусідніх приватних будівель.
"Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають в цивільні об'єкти. Внаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів", – додали захисники.
І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важкопоранена 6-річна дитина. При повторному за добу ворожому ударі в напрямку Одеси ракету збили сили протиповітряної оборони.
Водночас корабельне угруповання окупантів, яке складається з 4 ракетних та 7 десантних кораблів, продовжує тримати блокаду судноплавства. Вороги загрожують ударом щонайменше 30 крилатих ракет та зберігають імовірність висадки десанту.\
Дивіться звернення представника ОК "Південь":
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Коротко про ситуацію на Одещині та Миколаївщині
- Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини. Зокрема, вранці 16 травня вони обстріляли Інгульський район райцентру.
- Внаслідок цього виникла пожежа – спалахнули дах магазину та автомобіль Daewoo Lanos
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, пожежа трапилася в магазині меблів. Також ворожий обстріл пошкодив газопровід низького тиску та повибивав вікна в житлових будинках.
- Своєю чергою, 14 травня, загарбники також завдали ракетного удару по Миколаївщині, намагаючись зруйнувати промислову інфраструктуру та знищити домівки цивільних.
- А на Одещині російські окупанти збирають з усіх складів старі радянські ракети, адже сучасної та точної зброї в загарбників вже майже немає.
- Росіяни перекинули на острів Зміїний комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". Наступного дня там почалися запеклі бої. За даними Сергія Братчука, цей клаптик української землі є дуже важливим і вороги хочуть його використати, як плацдарм.
- Водночас в Южному на Одещині загарбники встановили протипіхотні міни. Вони реагують навіть на пішоходів та можуть здетонувати від наступу. Тому місцевим жителям заборонили ходити по піску.
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