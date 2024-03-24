Ворог ударив по Львівській області "Кинджалами": влучили в той же об'єкт, що й уночі

Під час повітряної тривоги вранці 24 березня російські загарбники обстріляли Львівську область. Відомо, що ворог пустив свою ракету типу "Кинджал".

Попередньо ворог міг запустити свої сумнозвісні "Кинджали" з літаків МіГ-31К. До цього Повітряні сили попереджали по наявність цих ворожих повітряних суден у небі країни-агресорки.

До теми Вдруге за день масштабна повітряна тривога: українців попередили про небезпеку

Ворог атакував Львівську область "Кинджалами"

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог із МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами".

Попередньо є два влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі,

– наголосив посадовець.

Козицький наголосив, що пожежників, які гасили пожежу на цьому об'єкті, вчасно попередили про атаку. Тому вони встигли переміститися у безпечне місце.

За попередніми даними, постраждалих на об'єкті критичної інфраструктури у Львівській області немає.

Варто зазначити, що моніторингові телеграм-канали повідомляли, що у Львівській області о 9:34 пролунали потужні вибухи. До цього писали про рух швидкісних цілей у напрямку області.

Ворог масовано атакував Львівську область

Уночі 24 березня ворог завдав масованого удару по Львівській області з повітря. Зокрема, відомо, що ворог запускав як безпілотники типу "Шахед", так і крилаті ракети з дальньої авіації в Енгельсі.

Близько 4 години у Львівській області пролунали вибухи. Тоді повідомляли про роботу протиповітряної оборони по ворожих об'єктах. Через годину у Львівській області почули повторні вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що, за попередньою інформацією, на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Міський голова наголосив, що метою ворога було завдати ударів по критичній інфраструктурі Львівської області.

Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що унаслідок нічної атаки в області спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Інформація про постраждалих в межах області тоді не надходила.