Ворожа артилерія обстріляла Сумщину: є втрати серед цивільних
Джерело:Державна прикордонна служба України
Вранці 12 травня ворожа артилерія обстріляла Сумську область. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна особа. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом умисного вбивства.
Обстріли Сумщини: що відомо
Повідомляється, що артилерійського удару по Сумщині завдали з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з самохідної артилерійської установки. Державна прикордонна служба України зазначає, що нараховано близько двох десятків пострілів.
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Снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа. До того ж пошкоджені приватні помешкання.
Артобстріл населеного пункту на Сумщині: розпочато провадження
Наслідки обстрілу / Фото Державна прикордонна служба України
Як повідомив Офіс генерального прокурора, за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, 12 травня 2022 року близько 06:00 підрозділи збройних сил Росії здійснили артилерійський обстріл по населеному пункту села Старі Вирки Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий житель.
Росіяни вбили 67-річного жителя Сумщини / Фото Офіс Генпрокурора
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділенням поліції №1 Сумського районного управління поліції.
Наслідки обстрілу / Фото Державна прикордонна служба України
ЗСУ звільнили Сумщину
Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що через ослаблення позицій та численні втрати 3 квітня окупанти почали виходити з Сумської області. Наприкінці березня від росіян також звільнили місто Тростянець. Зазнавши низки невдач, російська армія втекла з населеного пункту.
Як раніше зазначали військові експерти, російські війська відчувають особливу агресію до районів, звідки їх витіснили ЗСУ. Відтак після звільнення, вони починають жорстоко їх обстрілювати.
- Так, 10 травня російські окупанти випустили дві ракети по Сумській області. Ще вдень влада повідомляла, що чутно вибухи. Ракети влучили орієнтовно о 19:16 10 травня у Шосткинському районі області.
- Ввечері 9 травня росіяни обстріляли Сумську область – атакували Новослобідську та Ворожбянську громади. Люди не постраждали.
- 9 травня Дмитро Живицький повідомив, що окупанти вже декілька днів атакують прикордоння Сумщини. Ракетні обстріли не припиняються, попри те, що ЗСУ вже звільнили область від ворога. Зокрема, вороги атакували Хотінську громаду. На щастя, люди не постраждали.
- 7 травня ворог обстріляв території Миропільської та Хотинської громад, які розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. За інформацією Держприкордонслужби, окупанти атакували не лише українську територію – ракети потрапляли й на територію Росії.
- 5 травня Збройні Сили України збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом. А 4 травня російські загарбники завдали майже 40 ударів по Шосткинського району Сумської області з мінометів.
- Додамо, що ще вкінці квітня Держприкордонслужба запровадила додаткові режимні обмеження у прикордонних районах. Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.
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