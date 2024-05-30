"Тривають вуличні бої": в ОТУВ "Харків" розповіли, хто контролює Вовчанськ
Джерело:"Українська правда"
Ситуація на Харківщині складна, однак контрольована. Наразі у Вовчанську тривають вуличні бої й Сили оборони контролюють 70% міста.
Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх. Водночас є занепокоєння щодо Золочівського напрямку, де Росія може активізувати свої дії й посилити штурми.
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Повх наголосив, що у Вовчанську тривають вуличні бої. Втім, попри складну ситуацію, Сили оборони контролюють 70% міста.
Збройні сили України зараз контролюють більшу частину міста. Можемо зараз говорити про 70% контролю над містом. Тривають вуличні бої,
– заявив Повх.
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- В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Сили оборони продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Окрім того, ЗСУ вдалося частково перерізати логістичні маршрути окупантів у Харківській області. Так, шляхи, якими ворог намагався проводити постачання зброї та боєприпасів своїм штурмовим групам, наразі перерізані Силами оборони.
- Партизани руху "Атеш" також підтверджують серйозні втрати ворога на Харківщині. Ба більше, агент у 18-й мотострілецькій дивізії збройних сил Росії повідомляє, що до боїв могли залучити й строковиків, оскільки особового складу мобілізованих та контрактників не вистачає.
- Ворог обстрілює Харківську область з різного виду озброєння. Почали застосовувати окупанти й термобаричні боєприпаси для атак по Вовчанську. Так, російські військові використовують для ударів важкі вогнеметні системи "Сонцепьок". Після використання таких боєприпасів вся інфраструктура знищується вщент.
- Окупанти почали наступ на Харківщині 10 травня 2024 року. Наразі ДБР проводить розслідування, як російським загарбникам вдалося перетнути кордон. Попередньо, цю справу кваліфікували як самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби.
- Після з'ясування усіх обставин буде відомо, чи могли Сили оборони України уникнути російського прориву, а також хто саме повинен нести за це відповідальність. До речі, також розглядається питання зведення фортифікацій.
- Окрім того, посилює ворог тиск і на Куп'янському напрямку. Там наші захисники протягом доби відбили 7 атак російських загарбників. Станом на 19:00 тривав бій біля Андріївки.