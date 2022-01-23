Воєнні провокації і маніпуляції: Росія нахабно звинувачує Захід у підготовці атак

23 січня 2022 , 19:46
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Джерело:

24 канал

Кремль цинічно заявив, що це не Росія готує атаку, а саме країни Заходу. Мовляв, вони готують низку великих провокацій довколо України: як інформаційних, так і військових.

Таку заяву зробила представниця російського МЗС Марія Захарова на одному з російських телеканалів. Вона запевнила, що "підготовка" вже триває.

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"Для цього готується громадська свідомість та громадська думка. Ми не виключаємо проведення надалі масштабних інформаційних маніпуляцій та провокацій. Ми не виключаємо проведення, зокрема, і військових провокацій", – сказала Захарова.

До слова. Захарова вже не вперше повторює мантру про те, що нібито "у всьому винен Захід". Наприклад, 22 січня вона заявила, що "Захід займається інформаційними спецопераціями".

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Автор: Тетяна Пасічник