Воєнні провокації і маніпуляції: Росія нахабно звинувачує Захід у підготовці атак
23 січня 2022 , 19:46Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Кремль цинічно заявив, що це не Росія готує атаку, а саме країни Заходу. Мовляв, вони готують низку великих провокацій довколо України: як інформаційних, так і військових.
Таку заяву зробила представниця російського МЗС Марія Захарова на одному з російських телеканалів. Вона запевнила, що "підготовка" вже триває.
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"Для цього готується громадська свідомість та громадська думка. Ми не виключаємо проведення надалі масштабних інформаційних маніпуляцій та провокацій. Ми не виключаємо проведення, зокрема, і військових провокацій", – сказала Захарова.До слова. Захарова вже не вперше повторює мантру про те, що нібито "у всьому винен Захід". Наприклад, 22 січня вона заявила, що "Захід займається інформаційними спецопераціями".
Провокації Росії
- Іноземні ЗМІ повідомляли, що Росія почне провокації за кілька тижнів до вторгнення в Україну. У Москві все спростовують.
- Проросійські бойовики на Донбасі постійно провокують українських військових.
Останні цинічні заяви Москви
- Росія не може змиритись з активним розвитком української мови в Україні. Там обурені, що вона витісняє російську з усіх сфер.
- Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заговорив про "громадянську війну" в Україні.
- Пропагандисти погрожували Україні "спалити усіх на Хрещатику".
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