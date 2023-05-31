Чи введуть у Росії воєнний стан: у Путіна пояснили ситуацію

Росіяни бідкаються через чутки про те, що у країні-агресорці можуть ввести воєнний стан. Ворожа влада вже прокоментувала це.

Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков також відреагував на "досить тривожну" ситуацію у прикордонних з Україною областях. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Чи введуть у Росії воєнний стан

Пєсков переконує, що "жодних рішень" щодо воєнного стану у Росії не ухвалили. До того ж "жодних обговорень" стосовно цього не ведеться.

Прессекретар Путіна також назвав "досить тривожною" ситуацію у прикордонних з Україною областях і пояснив слова диктатора про те, що система ППО Москви спрацювала задовільно, але є над чим працювати.

Він мав на увазі, що система спрацювала ефективно, але є простір для підвищення цієї ефективності,

– пробурмотів Пєсков.

Окрім цього, він додав, що Кремль хотів би побачити "бодай якесь засудження атаки БПЛА на Москву" на Заході, але цього не було.

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