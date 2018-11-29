Воєнний стан в Україні: резервісти готові стати в стрій та самі дзвонять до військкомату

Зібрали рюкзаки та готові стати у стрій – після рішення про воєнний стан резервісти самі дзвонять до військкоматів дізнатися про збори та навчання. У комісаріатах тим часом готуються розсилати повістки резервістам на короткочасні збори та наголошують, що наразі – не йдеться про мобілізацію.

Як і раніше уточнюватимуть дані та збиратимуть лиш тих, хто вже пройшов АТО та має бойовий досвід. Йдеться про так званий резерв першої черги.

Читайте також: Воєнний стан в Україні: що він означає

Харків'янину Віктору 50 років, він резервіст – відслужив в АТО. Має досвід Афганістану, а в Антитерористичній операції ніс службу як десантник. Тож введення воєнного стану чоловіка не злякало – 2016 року виконував завдання на Луганському та Донецькому напрямках.

Тоді я вже побачив, що вимальовується, дійсно, українська армія, яка спроможна буде надати достойну відсіч агресору,

– сказав Віктор Волочалюк.

Вже від понеділка до військкоматів Харківщини почали дзвонити такі ж резервісти. Кажуть, по кількасот дзвінків щодня. Люди уточнюють дані та механізм дій у разі мобілізації. Вже на початку зими військкомати проведуть короткочасні збори офіцерів резерву першої черги. Їх будуть проводити за принципом єдиного стрілкового дня.

"Військовими комісаріатами здійснюється планове уточнення облікових даних військовозобов'язаних. Найближчим часом будуть надходити повістки для прибуття в районні військові комісаріати", – відповів військовий комісар Харківської області Юрій Калгушкін.

Читайте також: В Аргентині українська кампанія вирішила оригінально привернути увагу світу до війни: фото

Віктор Волочалюк, щойно зайшла мова про воєнний стан, наперед спрацював за інструкцією.

Тривожний рюкзак мій напоготові, знаходиться вдома, предмети першої необхідності вже в ньому є. Фактично при необхідності він береться і не в 2 доби, а протягом 24 годин я буду у військовій частині. Покажем, на що ми здатні,

– додав він.

А на Херсонщині збирають позапланові навчання підрозділів територіальної оборони. Такі на Херсонщині діють ще з часу окупації Криму. У зв'язку з воєнним станом чоловіки, які входять до складу тероборони, виїдуть на полігон на десятиденні збори.

Буде проведено навчання, тактичні навчання, з нашою бригадою територіальної оборони. Основна мета цих зборів – це те, щоб наші підрозділи територіальної оборони були готові до виконання поставлених завдань у випадку збройної агресії,

– прокоментував військовий комісар Херсонського обласного військкомату Ігор Буднік.

В тих же областях де воєнний стан не впроваджували закликають не піддаватись на фейкові провокації про мобілізацію. Запевняють військові комісаріати не роздають жодних повісток.

"Станом на сьогоднішній день на цю годину ніякої мобілізації ні часткової, ні загальної в нас немає. Окрім того, військкомати смс-повідомленнями не спілкуються, тобто безпосередньо ми здійснюємо оповіщення врученням повісток, особисто під час розмов з військовозобовязаними та в телефонному режимі", – наголосив речник Львівського обласного комісаріату Роман Поронюк.