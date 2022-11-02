Ердоган чи Сі Цзіньпін: хто більше може впливати на Путіна
Росія форсовано втрачає суб'єктність у міжнародній політиці. Через це на неї починають активно впливати інші країни, зокрема Китай та Туреччина.
Світ все менше хоче мати справу з Путіним, тому Росія стає просто "заявою" для інших країн. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко.
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"Конкуренція" за вплив
Експерт зазначив, що на сьогодні можна погодитися з тим, що Ердоган має на Путіна найбільший вплив серед світових лідерів.
Потрібно вибудовувати якусь ієрархію впливу на Путіна. Ердоган впливає на нього і хоче на нього впливати. Тут також не потрібно скидати з рахунків Сі Цзіньпіня, але він не дуже цікавиться цим. Тобто він за обсягом впливу більше впливає, позаяк Сі – масивне політичне тіло,
– пояснив оглядач.
За його словами, попри можливості лідера КНР, президент Туреччини перебуває у центрі політики, яка відбувається поруч із Путіним.
"Ердоган брав участь у спробах організації переговорів між Путіним та Зеленським, але він, у порівнянні з Сі Цзіньпінем, дрібніше політичне тіло. Він дуже близький до подій поруч із Росією та Україною, тому він активніший у цьому відношенні", – додав аналітик.
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Значення "зернової" угоди
Яковенко розповів, що в оновленні "зернової" угоди Ердоган відіграв важливу роль, але Путін насправді вже давно перестав бути активним політичним гравцем, з яким рахуються у світі.
Путіна викреслюють зараз взагалі з усіх подій міжнародних відносин: і Європа, і Ердоган, і країни Центральної Азії. Коли він приїжджає, до нього ставляться як до важкохворої людини й тягаря – говорити з ним нема про що. Путін зайва людина сьогодні, й Росія виявилася зайвою людиною не тільки в Європі, а й на планеті Земля,
– підкреслив опозиціонер.
Журналіст резюмував, що дедалі менше країн хочуть мати справу з Росією та Путіним персонально і "зернова" операція стала "лакмусовим папірцем" цього процесу.
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Дипломатична ізоляція Росії: що відомо
- Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Відповідне рішення РНБО затвердив Президент Зеленський.
- Президент США Джо Байден також відмовляється зустрітися з Владіміром Путіним під час саміту G20. Він не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.
- Як вважає міжнародний оглядач Іван Яковина, до саміту "Великої двадцятки" Росія продовжить цинічні масовані атаки ракетами та дронами, щоб "випросити" в України хоч якесь перемир'я до 15 листопада.
- Також у Китаї заявили про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною та США. Сигнали від Кремля про нібито готовність до перемовин останнім часом суттєво почастішали.
- Водночас нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган переконав Путіна повернутись до "зернової" угоди.