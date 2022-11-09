Військові давно цього хотіли: чому росіяни так довго тягнули з втечею з Херсона

Росіяни наважилися втікати з Правобережжя Херсонщини, про що заявило вище військове керівництво. Водночас таке рішення також має вагомий політичний вплив.

Для Кремля Херсон був одним із символів цієї війни, який використовували для пропаганди "успіхів" агресії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Херсон, як символ

Експерт зазначив, що Кремль до останнього не хотів виводити свої війська з Херсона, позаяк так він відмовиться від "єдиного свого значного завоювання".

Цілком очевидно, що росіяни не могли залишити Херсон довгий час, тому що "накачали" у політичному сенсі населення. Головна проблема була не військова, а політична, оскільки військові давно пропонували Путіну покинути це місто, але він не міг, оскільки це було єдине його досягнення за всі 9 місяців цієї війни,

– пояснив оглядач.

За його словами, у втечі окупантів з Правобережжя є "надважливий" політичний момент.

"Від Путіна відвертаються майже всі, навіть такі люди, як Ксєнія Собчак. У Путіна серед друзів і прихильників залишилися лише відбиті фашисти та фанати війни. Це все "колективний Гіркін". Саме ця категорія – це єдиний прошарок, що підтримував його щиро. Раніше вони вили та кричали, що Херсон не здадуть", – додав аналітик.

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Втрата останнього "оплоту"

На думку Яковини, для когорти російських "ультрафашистів", які підтримували кремлівського диктатора, той, хто здасть Херсон – це однозначно зрадник.

Путін не міг сказати єдиній групі своєї підтримки, що він здає Херсон. Але йому довелося це зробити й фашисти у страшній депресії та жахливій люті через це. Вони хочуть Путіна просто загнобити, зім'яти та знищити. Вони кажуть, що він зрадник і він наплював їм у душу,

– переконаний політолог.

Публіцист вказав, що "колективний Гіркін" вважає Путіна зрадником, який здав "суверенну російську територію".

"Путіна ніхто не смикав оголошувати Херсон територією Росії. Він це зробив, щоб ще більше сподобатися фашистам та дебілам – це їм сподобалося. Але тепер, коли він виводить війська, вони кажуть, що він зрадник Росії. Тому Путін зараз залишається абсолютно без підтримки. Його підтримує лише особиста охорона", – запевнив експерт.

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Водночас аналітик вважає, що Путін сам собі обрав шлях військового диктатора, хоча в ролі просто диктатора він ще довго міг би утримувати владу.

"Йому захотілося слави та перемог. Але у військовій диктатурі є потреба обов'язково підтверджувати свою легітимність. Військові поразки її обвалюють. Тому він стає дуже вразливою метою для будь-якого військового чи державного перевороту. Зараз Путін боятиметься вилазити з бункера, бо йому страшно. У ньому ніхто вже не бачить жодного майбутнього для себе", – резюмував Яковина.

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