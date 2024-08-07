Понад 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 7 серпня

Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1230 окупантів.

Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційногоо війська у війні проти України станом на 7 серпня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 586370 (+1230) осіб,

танків – 8429 (+8);

бойових броньованих машин – 16323 (+29);

артилерійських систем – 16451 (+67);

РСЗВ – 1138 (+0);

засобів ППО – 910 (+0);

літаків – 365 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54);

крилатих ракет – 2421 (+1);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78);

спеціальної техніки – 2759 (+21).



Втрати ворога на 7 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що втрати ворога в особовому складі за минулу добу склали 1050 окупантів.

До слова, Володимир Зеленський нещодавно дав інтерв'ю журналістам французьких ЗМІ. Власне, там президент України висловився щодо кількості втрат серед особового складу російської ворожої армії на день протягом останніх 3 – 4 тижні. Так, за його словами, "останні тижні три – чотири вони (росіяни – 24 Канал) витрачають по 1000 людей на день...поранених і вбитих".

Додамо, що 3 серпня стало відомо, що воїни СБУ спалили російський "Солнцепьок". Тоді повідомлялося, що успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті, воїни провели на Запорізькому напрямку.



Під час розвідки вони зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для нанесення удару. Після яскравого "феєрверка", екіпаж зник разом з усією установкою.