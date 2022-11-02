Більше воювати не зможуть: у Генштабі розповіли про свіжі втрати ворога на Півдні

Українські військові продовжують знищувати ворога. Упродовж минулої доби окупанти зазнали чималих втрат. Про них ми далі і розповімо.

Як зазначають у Генштабі, на Херсонщині ворог усе ще продовжує проводити примусову "евакуацію". Це окупанти роблять для того, щоб підготуватися до контрнаступу ЗСУ

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Окупанти щоденно зазнають втрат

І як би загарбники не намагалися, вони продовжують зазнавати втрат.

Зокрема надійшло підтвердження про ліквідацію ворога поблизу Музиківки на Херсонщині 29 жовтня. Тоді наші військові знищили ЗРК "Панцир-С1", близько 10 одиниць іншої військової техніки.

А от 30 жовтня у районі Снігурівки, що на Миколаївщині, відправили на той світ 12 ворогів.

Наявна у Генштабу інформація свідчить також про розгортання додаткового шпиталю. Він запрацював у районі Завітного Бажання, що на Донеччині. Відомо, що медичний заклад уже переповнений пораненими окупантами.

Успіхи ЗСУ за минулу добу

Хоч у Росії й оголосили про завершення мобілізації, повістки чоловіки призовного віку продовжують отримувати. Напередодні ми говорили, що це продовжуватиметься доти, поки Путін не підпише наказ про кінець кампанії з призову.

Наші військові щоденно просіюють ряди війська ворога. Так, за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 33 удари. Відомо, що під обстріли потрапили 26 районів скупчення зброї та техніки ворога, а також 7 позицій ЗРК. Крім того, за минулу добу вдалося збити гелікоптер, 2 БпЛА типу "Орлан-10", 6 дронів-камікадзе "Шахід-136", а також 2 – типу "Куб".

Ефективно свою роботу виконали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 4 райони скупчення живої сили, зброї та військової техніки. Також влучання зафіксували по трьох складах боєприпасів та шістьох інших важливих військових об'єктах ворога.

Що ще відомо про втрати ворога

У ЗСУ зауважили, що щодня сотні окупантів гинуть на Авдіївському та Бахмутському напрямку. Зауважимо, що саме на них вороги невпинно наступають. Нагадаємо, що Путін віддав наказ захопити Бахмут до кінця жовтня. З цим планом росіяни не впоралися, але це не заважає їм гнати на вірну смерть "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, що Росія відправила на фронт 87 тисяч "мобіків". Загалом, як повідомляють у міноборони, вдалося мобілізувати 300 тисяч бійців. Цікаво, що лиш у Свердловській області кожен п'ятий гине ще до того, як його відправлять на війну.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому упродовж останніх днів так багато росіян гине у війні. За його словами, окупанти просто кидають у бій своїх мобілізованих. Їх перекидають до Херсонщини, Сватового, Кремінної, а також частково до Бахмута.

До слова, напередодні "бавовна" накрила готель у Волновасі. Відомо, що там жили кадирівці. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, влучання в "Ахтамар" ще й стало причиною знешкодження близько 10 одиниць військової техніки. Щодо втрат особового складу, то їх уточняють.

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