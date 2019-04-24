Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 квітня – у Росії вже давно забули, що таке демократичні вибори, тому лізуть в інші країни. Після перемоги Володимира Зеленського на виборах на Уралі почали випускати монети з його зображенням. Кім Чен Ин приїхав до Путіна з власним лімузином та охоронцями, але вокзал Владивостоку був до такого не готовий.
Також у випуску:
Як Навального видала його донька.
Нова зустріч Путіна з хлопчиками і роботами.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі