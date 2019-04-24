Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 квітня – у Росії вже давно забули, що таке демократичні вибори, тому лізуть в інші країни. Після перемоги Володимира Зеленського на виборах на Уралі почали випускати монети з його зображенням. Кім Чен Ин приїхав до Путіна з власним лімузином та охоронцями, але вокзал Владивостоку був до такого не готовий.

Також у випуску: Як Навального видала його донька. Нова зустріч Путіна з хлопчиками і роботами.

Джерело: 24 канал