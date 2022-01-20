Уже в січні: Єрмак анонсував нову зустріч радників Норманді
Джерело:Офіс Президента
Андрій Єрмак анонсував зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Він заявив, що на тлі загрози нападу Росії Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.
За словами Єрмака, триває підготовка до зустрічі радників. Вона має відбутися до кінця поточного місяця, тобто січня.
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Зауважимо, напередодні про ймовірну зустріч радників писали ЗМІ. Президент Франції Еммануель Макрон також 7 січня повідомляв, що Франція та Німеччина невдовзі хочуть ініціювати чергову зустріч в нормандському форматі.
Панікувати щодо нападу Росії не варто
Єрмак вважає, що необхідно зберігати "холодну голову", щоб мінімізувати ризики для людей.
Паніка ще нікому не була добрим другом,
– сказав політик.
Він додав, що українські служби разом з міжнародними партнерами пильно стежать за станом справ біля кордонів. Мають об'єктивну інформацію щодо ситуації.
Крім того, Україна не залишається на самоті, оскільки має підтримку з боку європейських країн та США. До слова, Єрмак звернув увагу на кількість візитів представників іноземних держав, які відбулися останнім часом.
Що відомо про загрозу нападу Росії
- Ще восени американські ЗМІ писали, що Москва стягує війська до кордону України. Українська розвідка застерігала, що агресор може напасти на нашу державу у січні – лютому 2022.
- Російські війська досі перебувають біля кордонів України. Наприкінці 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мовиться про 122 тисячі російських військових.
- Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами просив негайно запровадити санкції проти Росії. Адже введення обмежень уже після нападу Кремля не буде таким ефективним.
- У січні підрозділи російських військ прибули до Білорусі 18 січня. У лютому Москва та Мінськ хочуть проводити спільні військові навчання.
- Держдеп США висловив занепокоєння, що Росія може напасти на Україну з боку Білорусі. Щоправда, в Кремлі все заперечують та закликають "припинити істерики".
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