Вже цього тижня: Кулеба анонсував візит Ердогана до України

Дмитро Кулеба заявив, що в Україну прибуде президент Туреччини. Реджеп Ердоган відвідає Київ вже цього тижня.

Президент відвідає Київ на тлі загрози зі сторони Росії. Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 31 січня.

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Україну відвідає президент Туреччини

На цьому тижні ми прийматимемо в Україні президента Туреччини,

– заявив Дмитро Кулеба.

Політик також пояснив, що наразі міжнародний порядок денний Володимира Зеленського, Дениса Шмигаля та його особистий дуже насичений. Очільник МЗС України заявив, що вони працюють з партнерами, щоб стримати Росію.

До речі, ще 19 січня турецька сторона повідомила, що Реджеп Ердоган може приїхати до Києва 3 лютого. Адже саме в цей день Україна та Туреччина відзначають 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Мовилось також про те, що вже запланована зустріч між Ердоганом та Зеленським. Прессекретар турецького президента Ібрагім Калин тоді розповідав, що в Україну Ердоган прибуде на чолі великої делегації.

Речник також запевняв, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруги в стосунках між Росією і Україною.

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