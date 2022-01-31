Вже цього тижня: Кулеба анонсував візит Ердогана до України
Джерело:24 канал
Дмитро Кулеба заявив, що в Україну прибуде президент Туреччини. Реджеп Ердоган відвідає Київ вже цього тижня.
Президент відвідає Київ на тлі загрози зі сторони Росії. Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 31 січня.
До теми Туреччина виконає зобов'язання у межах НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну, – Ердоган
Україну відвідає президент Туреччини
На цьому тижні ми прийматимемо в Україні президента Туреччини,
– заявив Дмитро Кулеба.
Політик також пояснив, що наразі міжнародний порядок денний Володимира Зеленського, Дениса Шмигаля та його особистий дуже насичений. Очільник МЗС України заявив, що вони працюють з партнерами, щоб стримати Росію.
До речі, ще 19 січня турецька сторона повідомила, що Реджеп Ердоган може приїхати до Києва 3 лютого. Адже саме в цей день Україна та Туреччина відзначають 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.
Мовилось також про те, що вже запланована зустріч між Ердоганом та Зеленським. Прессекретар турецького президента Ібрагім Калин тоді розповідав, що в Україну Ердоган прибуде на чолі великої делегації.
Речник також запевняв, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруги в стосунках між Росією і Україною.
Готовність Туреччини допомогти у перемовинах з Росією: коротко
- Реджеп Ердоган 19 січня заявив, що готовий взяти участь у врегулюванні ситуації на Донбасі. Президент Туреччини запросив Володимира Зеленського та Володимира Путіна провести зустріч в Анкарі.
- 20 січня глава держави повторив свою пропозицію. На думку турецького президента, Путін та Зеленський мають обговорити розбіжності в поглядах.
- Окрім того, Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. До пандемії перемовини відбувались у Мінську, згодом – у онлайні.
- Варто відзначити, Володимир Путін погодився відвідати Туреччину, проте за умови узгодження графіків та тоді, коли дозволятиме епідеміологічна ситуація з коронавірусом.
Туреччина пригрозила Росії виконати зобов'язання по НАТО у разі вторгнення в Україну – дивіться відео