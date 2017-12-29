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Я так званих "українських западенців" добре пізнав, це працьовиті та порядні люди, – Лукашенко

14:14, сьогодні 2043 Читать новость на русском
Лукашенко розповів, що добре вивчив
Лукашенко розповів, що добре вивчив "українських западенців" / Фото з вільних мереж

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче, щоб на сході України закінчилася війна та розповів, що добре вивчив жителів західної України.

Про це Президент Білорусі сказав під час відвідування Мінського міського клінічного онкологічного диспансеру, повідомляє сайт президента.

Говорячи про перспективи розвитку зовнішньої політики країни в майбутньому році і ряді планованих зарубіжних візитів, білоруський лідер зазначив, що не це для нього найголовніше

"Якщо чесно, це з особистого, я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи. Для мене це найважливіша проблема", – розповів Лукашенко.

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Він зазначив, що Україна та її народ є рідними для Білорусі.

Це дуже працьовитий народ, який я добре вивчив і знаю ще з молодості – мені довелося служити в Західному прикордонному окрузі. Я так званих "українських западенців" добре пізнав. Це дуже працьовиті, порядні люди, з якими треба просто вміти розмовляти,
– розповів лідер сусідньої держави.

Лукашенко наголосив, що українці та білоруси є братніми народами. Він також вважає, що якщо конфлікт буде розростатися, то це відіб'ється на багатьох.

"Ми не просто сусіди – ми рідні, брати. Ми переживаємо за Україну. Це головне, де ми повинні докласти максимум зусиль, щоб локалізувати цю проблему", – вважає білоруський лідер.

Нагадаємо, 13 листопада, президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з губернатором Калінінградської області Росії Антоном Аліхановим заявив про намагання побудувати з Росією "Союзну державу".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Олександр Лукашенко Білорусь
Джерело: 24 Канал
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