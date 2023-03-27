Розміщення ядерної зброї у Білорусі: ЗМІ показали найбільш ймовірне місце зберігання

Російський диктатор Владімір Путін вирішив знову "залякати світ" і заявив, що розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Журналісти знайшли найбільш вірогідне місце її розташування.

Таке рішення у Кремлі прийняли у відповідь на дії Великої Британії, яка пообіцяла надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Ця новина викликала істерику у росіян, які назвали такий крок "серйозною ескалацією".

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Ядерну зброю можуть привезти у Гомель

Фахівці InformNapalm провели дослідження на основі відкритих джерел й з'ясували, де Путін може зберігати ядерну зброю. Вірогідним місцем зберігання журналісти вбачають Гомельську область, що поблизу з кордоном.

Там розташований старий арсенал "Гомель-30" – це колишня база для зберігання ядерної зброї. У часи "холодної війни" СРСР використовував цей склад у режимі великої секретності. Об'єкт огороджували декілька периметрів колючого дроту, а навколо були встановлені кулеметні ДОТи. У радянські часи місцевим суворо заборонювали наближатися до арсеналу.



Де можуть розмістити ядерну зброю / Фото Inform Napalm

Тривалий час "Гомель-30" був законсервований, проте нині знаходиться у задовільному стані. На базі достатньо місця, аби зберігати від 8 до 10 тактичних ядерних зарядів.

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